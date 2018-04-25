Кабмин Литвы предусмотрел 34,6 млн евро на надбавки медикам

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В среду правительство Литвы предусмотрело возможность выделить до 34,6 млн евро из резерва Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ) для зарплат медиков, борющихся с коронавирусом.

Эти средства Кабмин выделил после решения сейма повысить с 60 до 100% зарплаты сотрудникам учреждений здравоохранения, работающим во время карантина в очагах коронавируса, включая врачей-резидентов.

Повышенные зарплаты получат работники, которые во время карантина организуют и предоставляют услуги здравоохранения пациентам, болеющим особо заразными болезнями, осуществляющие меры профилактики эпидемий в очагах заболеваний.

Как заявил на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Вzрига, эти надбавки будут действовать во время всего карантина.

«В данный момент основные средства части резерва ФОСЗ составляют 34,6 млн евро. Но еще не известно, какими фактически будут начисления надбавок к зарплатам в лечебных учреждениях за март», – сказал он.

Окончательное решение о выделении средств будет принимать А. Вzрига, министерским указом, с учетом потребностей в средствах каждого учреждения.

В других рассмотренных правительством в среду проектах правовых актов также предусмотрено, что руководитель учреждения будет решать, насколько конкретно повышаются зарплаты каждого работника, однако надбавки медиков скорой помощи на первой линии борьбы с коронавирусом не могут быть меньше 80% от их зарплаты.