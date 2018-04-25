Кабмин Литвы продлил карантин на 2 недели, ношение масок обязательно

Nuotrauka BFL/ Gedmantas Kropis

В среду правительство Литвы продлило карантин на две недели, но смягчит некоторые условия.

«Карантинный режим продлевается до 24 часов 00 минут 27 апреля», – заявил на заседании Кабмина предложивший это решение министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Согласно правительственному постановлению, будет разрешено торговать растениями, семенами, удобрениями в специализированных местах на открытом воздухе.

Правительство смягчает условия в вопросе иностранцев – было решено, что они смогут прибывать в страну, если члены их семей, то есть, родители, дети, супруги, осуществляющие патронаж лица являются гражданами Литвы. До этого иностранцам был запрещен въезд в Литву, за исключением тех, у кого есть вид на жительства в стране, дипломатов и международных перевозчиков.

Кабмин также ужесточил контроль над водителями грузового транспорта, в случаях, если на пограничных контрольно-пропускных пунктах у них выявляется высокая температура или иные симптомы коронавируса. По словам А. Вяриги, коррекция «позволит не впускать их уже у границы».

Новое решение предусматривает и другие, более строгие правила: правительство также изменило рекомендацию по ношению защитных масок на обязательный указ делать это – он вступит в силу с пятницы.

С целью замедления распространения коронавируса в Литве был введен карантин 16 марта. На время карантина закрыты школы, детские сады и ясли, университеты, запрещена работа большинства магазинов, кафе.