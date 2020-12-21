Кабмин Литвы рассмотрит предложения депутатов по бюджету 2021 года

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На заседании в понедельник правительство Литвы рассмотрит предложения членов сейма Литвы по бюджету страны 2021 года.

Традиционно основная часть таких предложений не получает поддержки Кабмина, однако окончательно проект бюджета принимает парламента.

В пятницу после обеда в сейме в целом были зарегистрированы 55 предложений по изменению проекта бюджета.

В проекте, скорректированном правительством Ингриды Шимоните, предусмотрен дефицит госсектора в размере 7% от внутреннего валового продукта, дефицит госбюджета планируется в 4,573 млрд евро.

Доходы госбюджета в 2021 годах, включая 2,263 млрд евро помощи Евросоюза и прочих средств международной финансовой помощи, составят 11,252 млрд евро.

Бюджетные ассигнования должны составить 15,826 млрд евро (включая 3,063 млрд евро ЕС и средств иной помощи).