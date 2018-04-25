Кабмин Литвы разрешил более массовые мероприятия

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

В среду правительство Литвы разрешило более массовые мероприятия.

С 17 июня до конца июня на открытом воздухе можно будет проводить мероприятия с участием не более 700 человек, а в закрытых пространствах – с участием не более 150 зрителей или участников.

С 1 по 16 июля на открытом воздухе будут разрешены мероприятия с количеством участников до тысячи человек, а в закрытых помещениях – до 200 человек. В это количество не включаются исполнители, спортсмены, организаторы, обслуживающий персонал и так далее.

Эти цифры внесены в утвержденное в среду правительственное постановление по экстремальному положению, которое придет на смену карантину с 17 июня.

С 17 июня в помещениях можно будет занимать не более 50% зрительских мест, ранее на этот период планировалось разрешить занимать 30% мест.

На правительственном совещании также обсуждался план коррекции мероприятий после 16 июля.

В плане вписано, что «массовые мероприятия в Литве с количеством участников более 1000 человек не планируются до 31 августа».

Отмечается, что с изменением ситуации с COVID-19 эти планы могут уточняться или меняться.