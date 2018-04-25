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В группу риска коронавируса войдут люди 65 лет и старше

Nuotrauka pixabay.com

В среду правительство Литвы утвердило план мер по стратегии контроля над коронавирусом, в котором, кроме прочего, установлено, что к группе риска коронавируса и прочих тяжелых инфекционных заболеваний будут причислены жители не 60-ти лет, а 65 и старше. 

Как заявил на совещании канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, эти изменение были внесены в план после решений в правительственном Комитете по управлению ситуации с коронавирусом. 

«Предусмотрено заменить возрастной рубеж 60 лет на 65, в тексте стратегии отказались от формулировок «причисляемые к категории высокого риска лица», заменив их на «лица, испытывающие больший риск заболеть» и «лица, испытывающие больший риск заболеть тяжелой болезнью», – сказал министра А. Стончайтис.

По его словам, план дополнен и предложением к правительству подготовить список услуг госсектора, которые можно перенести в электронное пространство к концу 2021 года. 

Первые шаги стратегии, которая охватывает ситуацию с контролем над коронавирусом, поощрение экономики, планы на будущее и коммуникацию, должны быть реализованы уже на этой неделе. Все меры планируется реализовать в течение двух лет.  

Например, в ближайшее время должен быть пересмотрен список групп лиц, которые будут привлечены для профилактического тестирования, подготовлен порядок проведения анализов, детальное описание лиц, испытывающих повышенные риски, а также рекомендации работодателям. 

До конца июня планируется добиться того, чтобы анализы на коронавирус проводились не позднее чем через сутки с момента забора пробы, и чтобы за это время был проверен хотя бы один из тысячи жителей.   

Для предотвращения пути распространения ввозных случаев, предусмотрено до сентября обновить планы экстремальных ситуаций в самоуправлениях, обеспечить помещения для изоляции людей. 

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