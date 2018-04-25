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Кабмин Литвы разрешил частной столичной школе обучать по английской программе

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В среду литовское правительство разрешило частной  британской школе в Вильнюсе вести обучение учеников начальных классов в рамках Английской национальной образовательной программы.

Школа, которая находится на Неменчинском шоссе и управляется компанией The British School of Vilnius, до сих пор действовала как неформальное учебное учреждение. 

Министерство образования и науки, выступившее с этим предложением, отмечает, что эта негосударственная школа будет обучать детей от пяти лет и «увеличит предложение международных школ общеобразовательного обучения в Литве», создаст разнообразие в образовании. 

«Мы можем отметить, что это актуально для дипломатов других государств, прибывающих на работу в Литву с семьей, а также другим иностранным гражданам, работающим в Литве ограниченный срок», – отметили BNS в министерстве.

Заведующая отделом приема этой частной школы Эрика Викнюте сообщила  BNS, что Английская национальная программа обучения пока будет применяться только в начальной школе. 

«Мы хотим работать по английской образовательной программе, а также инкорпорировать и уроки литовского языка, согласовав с Министерством образования и науки, внедрить и другие предметы, связанные с историей Литвы», – сказала она.

По ее словам, уроки, за исключением литовского и испанского языков, будут проводиться на английском, все педагоги с квалификацией, полученной в высших школах Соединенного Королевства. Дети будут учить литовский язык согласно утвержденным в Литве учебным планам. 

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