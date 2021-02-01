Кабмин Литвы разрешил открыть лыжные центры

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В понедельник правительство Литвы разрешило работу трасс для катания на лыжах: в них смогут кататься только жители тех же самоуправлений, на подъемниках будет ограничено количество людей.

«Люди радуются зимним развлечения. Наши решения позволят, чтобы и в центрах лыжного спорта можно было хорошо, организовано и согласно порядку заниматься катанием на лыжах и связанной с этим деятельностью», – заявила в понедельник на заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, руководители этих центров настроены обеспечить безопасность и предпринять все необходимые меры.