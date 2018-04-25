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TOP,Здравоохранение,Новости,Регионы

Кабмин Литвы решит вопрос карантина и ограничения на мероприятия

Nuotrauka pixabay.com

В понедельник правительство Литвы решит вопрос объявления карантина в крупных городах стран, он может вступить в силу через несколько дней, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

«Не только в Вильнюсе и Каунасе, но и в других крупных городах, можно ожидать, что правительство определиться в вопросе карантина. Я не могу говорить за все правительство, но основная часть самоуправлений уже попали в так называемую красную зону, тем и цифры случаев велики, и выявленный процент зараженных высок», – сказал в понедельник А. Вярига радиостанции LRT. 

«Если сегодня будет принято решение, то, вероятно, что на следующей неделе оно может вступить в силу», – добавил он.

Ситуация с распространением коронавируса, по словам министра, является сложной, все больше не отслеживаемых случаев. Однако А. Вярига говорит, что прогнозировал такое возможное развитие событий. 

Невзирая на то, что почти треть случаев не удается отследить и расследовать, А. Вярига считает, что эпидемиологические расследования по-прежнему имеют смысл и нужны для лучшего контроля над распространением вируса. 

Он сказал, что вновь придется прибегнуть к помощи добровольцев или других ведомств, поскольку с объемом работы не справляются не только Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), но и Министерство здравоохранения. 

«Люди все это время, с самого начала пандемии практически без остановок работали, и они везде начинают переутомляться, не только в НЦОЗ, но и в министерстве. Мотивации точно не добавилось, и различные расследования в ситуации, когда люди тяжело работали, а потом их вызывали объясниться, и в публичном пространстве звучали различные злоупотребления и подобные вещи, люди перегорели. Но мы не являемся единственной страной, в которой сложилась такая ситуация и, очевидно, должны помогать другие сектора», – сказал А. Вярига.

В среду могут быть приняты ограничения на мероприятия по всей Литве

Вероятно, что в среду литовское правительство рассмотрит и ограничения по всей территории Литвы, связанные с мероприятиями, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

«С большой вероятностью в среду правительство рассмотрит и постановление об ограничениях по всей Литве. Скорее всего, что будет рассматриваться запрет на мероприятия, собрания, чтобы не происходило того, что происходит во время соревнований или в других местах, где люди, раздававшие обещание обеспечения соблюдения правил, не способны этого сделать», – заявил на пресс-конференции А. Вярига. 

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Литве и превышений рекорда новых суточных случаев свыше 600 в воскресенье, критику вызывали решения продолжить проведение баскетбольных соревнований в Литве, на которые собираются по несколько тысяч человек. 

В воскресенье состоялись соревнования Литовской баскетбольной лиги между каунасским «Жальгирисом» и вильнюсским «Ритасом», за которыми наблюдали почти 4,4 тыс. зрителей. 

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