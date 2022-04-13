Кабмин Литвы: с середины года увеличатся все пенсии, социальные выплаты

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Литовское правительство в среду одобрило предложение индексировать с лета дополнительно на 5% пенсии социального страхования и государственные пенсии. Если парламент утвердит, то они увеличатся с 1 июня, сообщило Министерство социальной защиты и труда.

«Дополнительное индексирование с июня в течение всего года позволяет сохранить индексирование, близкое к среднегодовой инфляции, возможно, немного ее опережая. Такое решение заложено в проект бюджета, если Сейм его одобрит, мы сможем вернуться и утвердить решения правительственными постановлениями», — сказала премьер Ингрида Шимоните.

На индексирование пенсий по старости дополнительно понадобится около 53 млн евро из бюджета Фонда социального страхования и 52,4 млн евро из государственного бюджета, а на индексирование государственных пенсий — еще почти 5 млн евро средств госбюджета.

Намечается, что средняя пенсия по старости увеличится примерно на 22 евро и составит около 482 евро, а при наличии необходимого стажа — на 25 евро до 510 евро.

По сравнению с январем 2021 года пенсии с июня увеличатся в среднем на 69 евро.

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