В Латвии будут строить СПГ-терминал

Визуализация терминала: skultelng.lv

Коалиционные партии концептуально договорились о строительстве терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания межправительственного сотрудничества.

Премьер-министр сообщил, что Министерству экономики поручено провести работу с потенциальными инвесторами, чтобы оценить, где и кто будет строить терминал. Кариньш отметил, что это среднесрочный проект.

В краткосрочной перспективе Минэкономики продолжит переговоры с Эстонией и Финляндией, чтобы обеспечить поставку природного газа с будущего СПГ-терминала Палдиски, который может быть построен уже в этом году.

Также будут продолжены поставки сжиженного газа с Клайпедского терминала СПГ, добавил Кариньш.