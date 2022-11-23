Кабмин Литвы утвердил гарантию для ЕК по помощи Украине на 13 млн евро

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На заседании в среду правительство Литвы утвердило гарантию на 13 млн евро для Европейской Комиссии (ЕК), которая требуется для предоставлении помощи Украине.

Министерство финансов выделило 12,97 млн. евро гарантии под исключительную макрофинансовую помощь Украине. После утверждения гарантии министр финансов подпишет соглашение с ЕК.