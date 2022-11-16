Кабмин Литвы: в бюджете следующего года– допсредства на оборону, повышение пенсий

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

В среду правительство уточнило проект бюджета на следующий год, который предусматривает возможность выделения до 3% внутреннего валового продукта (ВВП) для финансирования обороны, разрешая для этого заимствования, если общий дефицит бюджета не превышает 4,9% ВВП.

«Заимствования в пределах 2,5% ВВП до 3% ВВП, чтобы быстрее подготовиться к приему союзных войск в Литве», — заявила на заседании министр финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, таким образом поддерживается предложение президента и Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны.

Кроме того, планируется усилить пакет военной мобильности – планируется дополнительное выделение 24,8 млн. евро как на полигон в Руднинкай, так и на другие инфраструктурные меры, 5 млн евро – на разведку и поддержание преемственности деятельности.

Скайсте сообщила на заседании, что в следующем году на компенсацию за отопление жилья потребуется 16 млн евро, а после обновления потребностей в средствах на компенсацию жителям цен на газ и электроэнергию потребуется почти на 98 млн евро. евро меньше, чем планировалось ранее.

Ожидается, что дополнительные 27,6 млн будут направлены на повышение низких пенсионных выплат.

По словам министра, бюджет был пересмотрен с учетом обновленных предположений об изменении цен на энергию и уже принятых Сеймом поправок, таких как льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для служебных электромобилей.

Она подчеркнула, что показатель дефицита бюджета в 4,9% ВВП сохраняется, а плановые доходы сокращаются на 20,4 млн. евро.

Как и в исходном проекте, предлагается бессрочно продлить льготный тариф НДС на услуги гостиничного сектора, а льготу налога для предприятий общественного питания и спорта и артистов — на полгода. В то же время предлагается бессрочно применять льготный тариф НДС для культурных мероприятий и электронных книг.

Доходы государственного бюджета от налога на добавленную стоимость уменьшатся в общей сложности на 18,3 млн евро.

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