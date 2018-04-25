Кабмин Литвы выделил 100 тыс. евро медикам США, борющимся с коронавирусом

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В среду литовское правительство решило выделить 100 тыс. евро из государственного резерва Штату Пенсильвания, чтобы помочь медикам США, борющимся с коронавирусом.

На выделенные средства будут закуплены произведенные в Литве средства защиты для медиков из этого штата и прочих работников служб, ежедневного спасающих жизни людей.

«По причине продолжения пандемии, из солидарности с американцами мы выделяем помощь американским медикам и другим работникам служб, борющимся за сохранение жизней», – отметил в пресс-релизе премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Еще раз подтверждаем важность укрепления трансатлантической связи, без которой невозможно представить безопасность Литвы и всего региона», – отметил глава правительства.

Сейчас США является одним из наиболее охваченных пандемией государством в мире.

Литву и Штат Пенсильвания связывают тесные и давние связи. Как отмечает правительство, продолжающиеся 27 лет сотрудничество литовской армии и Национальной гвардии Пенсильвании является прекрасным примером нашего прочного партнерства с США.

Ранее Литва выделили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Италии, Испании, Украине, Молдавии, Грузии, а через Международный Красный Крест – Китаю.