ООН просит у международного сообщества более 200 млрд евро для Африки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к международному сообществу с просьбой оказать помощь африканским странам на сумму более 200 млрд долларов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по его словам, пандемия угрожает прогрессу, достигнутому в Африке. «Это усугубит существующие неравенство, голод, недоедание и уязвимость к болезням и миллионы людей могут оказаться в крайней нищете», — заявил А.Гутерриш.

В числе нескольких рекомендаций для континента генсек ООН подчеркнул, что африканские страны должны иметь такой же быстрый, справедливый и доступный доступ к любой будущей вакцине и лечению, которые следует считать глобальными общественными благами. Крайне важно продемонстрировать глобальную солидарность с Африкой, необходимо положить конец пандемии в Африке и положить ей конец во всем мире.