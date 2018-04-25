В Европе и Британии вступил запрет на ментоловые сигареты

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20 мая в странах Евросоюза и Великобритании начинает действовать запрет на продажу ментоловых сигарет, фильтров, бумаги и капсул, содержащих ароматизаторы. Решение о поэтапном запрете табачных изделий с характерным вкусом было принято еще в 2014 году директивой ЕС. В Британии также нельзя будет купить тонкие сигареты.

Новая мера рассчитана на сокращение числа молодых курильщиков, которые зачастую уверены, что ментоловые сигареты менее опасны, так как ментол может уменьшить кашель и неприятные ощущения в горле. Кроме того, из-за приятного вкуса потребителям таких сигарет бывает сложнее бросить курить.

На самом деле по своему воздействию на организм сигареты с различными вкусами никак не отличаются от обычных и все так же способствуют развитию рака и других заболеваний. Кроме того, курильщики сигарет с ментолом часто вдыхают дым более глубоко и дольше задерживают его в легких, пишет Русская служба BBC.

Американская исследовательская компания проводила опрос среди людей, которые хотели бы бросить курить: из любителей ментоловых сигарет не смогли расстаться с привычкой 69% опрошенных, в то время как среди курящих сигареты без добавок таких 54%. Табачные компании Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco пытались оспорить ментоловый запрет, но проиграли в суде.

Против закона, по данным СМИ, выступают испанцы. А в 2013 году, когда ограничительные меры только обсуждались, бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт, которому тогда было 94 года, купил не менее 200 блоков ментоловых сигарет. Запаса должно было хватить на три года, но Шмидт умер раньше, в 2015 году.