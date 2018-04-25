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Кабмин Литвы выделил 19 млн евро на оборону

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовское правительство в среду выделило дополнительные 19 млн евро Министерству обороны, чтобы довести оборонный бюджет в нынешнем году до 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Это понадобилось, когда после изменения прогнозов роста экономики оказалось, что Литва рискует два года подряд не перешагнуть барьер 2% ВВП.

После выделения дополнительных миллионов оборонный бюджет нынешнего года составит примерно 967 млн евро или 2,03% ВВП. Если не выделить эти деньги, то, в соответствии с нынешними прогнозами, ассигнования на оборону составят 1,98% ВВП.

Подобная ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после выделения кабмином дополнительных 21,5 млн евро на оборону достигнуть показателя 2% ВВП не удалось.

Как сообщает министерство, если после обновления прогнозов экономического роста в ноябре выяснится, что денег недостаточно, на оборону еще раз будут выделены дополнительные средства.

Сейм в 2018 году создал правительству возможность заимствовать средства, чтобы оно могло выполнить обязательства по обороне.

Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились выделять до 2030 года на оборонные нужды 2,5% ВВП.

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