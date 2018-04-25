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Спорт

Самый молодой гроссмейстер Литвы

Фото www.chessfed.lt

На последнем конгрессе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) перспективному литовскому шахматисту Паулюсу Пультинявичюсу присвоен титул гроссмейстера. 17-летний житель Мариямполе стал девятым гроссмейстером в истории Литвы. П. Пультинявичюсу титул был присвоен после того, как он добился необходимого для звания гроссмейстера рейтинга ELO 2500 и получил три балла для нормы гроссмейстера. Он стал самым молодым в истории Литвы шахматистом, которому присвоен престижный титул. Ранее это достижение принадлежало Шарунасу Шульскису, который стал гроссмейстером в 1996 г. будучи 24 лет от роду.

«Титул гроссмейстера — это мотивация продолжать работать. Хочу совершенствоваться, добиться лучших результатов в турнирах. Моя ближайшая цель — достичь предела в 2600 рейтинговых очков», — утверждает П. Пультинявичюс.

Последний нормативный балл Паулюс выполнил в августе на шахматном фестивале Рижского технического университета. Также ему удалось получить балл на чемпионате Европы этого года, на котором Паулюс, имевший 186-й стартовый рейтинг, занял 15-е место, а первый балл он завоевал на Балтийском зональном турнире в Паланге в 2018 г., на котором занял третье место. До этого Паулюс имел титул международного мастера, который в то время 15-летний шахматист обеспечил успешным выступлением в шахматной олимпиаде 2016 г.

В прошлом месяце П. Пультинявичюс, занимающий сейчас 5-е место в рейтинге шахматистов Литвы, дебютировал в престижном турнире на кубок мира ФИДЕ, в котором 128 шахматистов боролись за попадание в турнир кандидатов ФИДЕ, а недавно Паулюс вернулся с молодежного чемпионата мира в Индии, где занял седьмое место в группе спортсменов до 18 лет. Также Паулюс завоевал серебро на чемпионате Литвы по быстрым шахматам.

На днях П. Пультинявичюс выехал в Батуми (Грузия), где на первой доске будет представлять сборную Литвы на командном чемпионате Европы.

В этом году в молодую команду нашей страны также включены чемпион Литвы международный мастер Томас Лаурушас (2501 в рейтинге ФИДЕ), вице-чемпион Андрюс Браздженис (2369) и призер прошлого года Рокас Клабис (2321).

В настоящее время в Литве титул гроссмейстера имеют Ш. Шульскис, Э. Розенталис, В. Чмилите-Нельсен, В. Малишаускас, Д. Загорскис и Д. Ружяле. Гроссмейстерами были также В. Гавриков и А. Квейнис, а легендарному литовскому шахматисту Владасу Микенасу в 1987 г. был присвоен титул почетного гроссмейстера.

В этом году рубеж в 2500 рейтинговых очков достигли еще два шахматиста Литвы: 23-летний Т. Лаурушас и 21-летний международный мастер Т. Стремавичюс (2504), но для присвоения титула гроссмейстера им еще не хватает выполненных нормативных баллов.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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