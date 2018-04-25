Спорт: только факты

Будущим летом столица Литвы станет местом проведения крупного женского теннисного соревнования. Вильнюс примет матчи III группы Евро-Африканской зоны розыгрыша Кубка Федерации (Fed Cup). Турнир III группы пройдет в вильнюсской SEB Arena с 8 по 14 июля 2020 года. В нем примут участие 28 сборных, в составе которых приедут 140 игроков, а общая численность зарубежных делегаций составит порядка 350 человек.

В настоящий момент у Литвы две теннисистки, входящие в рейтинг WTA. Это Юстина Микульските, занимающая 745-ю строчку, и Ивета Дапкуте (WTA, 1021). Именно они могут составить главную силу сборной Литвы будущим летом на домашнем этапе Кубка Федерации, где будут только две путевки на повышение в классе (переход во II группу Евро-Африканской зоны). В рейтинге сборных Fed Cup женская команда Литвы сейчас занимает 71-е место из 105 возможных. Последние матчи в Кубке Федерации литовская команда провела этой весной, когда одержала три победы (над сборными Исландии, Мальты и Косово), потерпела одно поражение (от финок) и заняла третье место. Тогда вся нагрузка в команде легла на плечи Иветы Дауйотайте и Йоаны Эйдуконите.

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Международная федерация футбола подтвердила выбор трех литовских городов, которые через год примут главное событие в мире футзала – чемпионат мира – 2020. Литовская федерация футбола (ЛФФ) изначально подала заявку на проведение турнира в трех городах страны – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Инспекция ФИФА провела проверку будущих арен, их состояние и местоположение, после чего вынесла утвердительный вердикт. Доверенный Литве ЧМ по футзалу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года. Главные матчи турнира – полуфиналы и финал -примет каунасская «Жальгирис Арена». В чемпионате примут участие 24 сборных со всего мира: Европу (УЕФА) будут представлять семь национальных команд, включая хозяев турнира, Южную и Северную Америку – по четыре сборных, от Азии будет пять представителей, от Африки – три и одна сборная станет участником ЧМ-2020, представляя Конфедерацию футбола Океании.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес вердикт по инциденту, который случился 10 сентября в Вильнюсе на стадионе LFF во время отборочного матча ЕВРО-2020 между сборными Литвы и Португалии. Тогда во время замены звезды португальцев Криштиану Роналду на поле выбежал один из зрителей и стал уговаривать футболиста сфотографироваться с ним. Кумир миллионов любителей футбола не стал отказывать в такой просьбе, правда, сделать снимок замешкавшемуся с телефоном фанату так и не удалось. Подоспевшая охрана вывела его со стадиона, на провинившегося составили протокол об административно-правовом нарушении и выписали штраф в размере 30 евро. Как и ожидалось, этим штрафом дело не закончилось, и теперь УЕФА, рассмотрев данный инцидент, вынес свой вердикт – оштрафовать Литовскую федерацию за несоблюдение порядка и мер безопасности на сумму десять тысяч евро.

Подготовлено по сообщениям СМИ