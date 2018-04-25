  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Банки Литвы: бизнес на доверии

Подробнее...
default image
Пожар в Алитусе: послесловие

Подробнее...
default image
Содра накажет за "неправильную болезнь"

Подробнее...
default image
Не забудьте поменять покрышки

Подробнее...
default image
Российский оппозиционный политик А. Навальный находится в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил частной столичной школе обучать по английской программе

Подробнее...
default image
Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Подробнее...
default image
Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

Подробнее...
default image
Представители трех религий подписали декларацию

Подробнее...
default image
Диппредставительства Израиля во всем мире приостановили работу

Подробнее...
default image
В поле зрения СРФП – Tez Tour и другие компании

Подробнее...
default image
В ноябре подпишут договор о закупке внедорожников на сумму 149 млн. евро

Подробнее...
default image
Британские депутаты поддержали предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря

Подробнее...
default image
Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Жители Литвы по ошибке получили неприятные письма из налоговой инспекции

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: В.Зеленский искренне хочет мира

Подробнее...
default image
В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

Подробнее...
default image
“Patyčių dėžutė” - метод борьбы против издевательств в школах

Подробнее...
default image
Минск и Вашингтон обсуждают вопросы развертывания войск США у границы Беларуси

Подробнее...
default image
Перед поездкой в Россию проверьте, что можно ввозить

Подробнее...
Едим дома

Карета для Золушки

Тыква, запеченная в меду и специях

Тыква — 800 г, лимоны — 1 шт., тыквенные семечки — 250 г, мед — 2 ст. л., розмарин — 10 г, перец душистый — 7 горошин, корица, соль.

Тыкву промыть. Не срезая кожуры, нарезать ломтиками. Душистый перец растолочь в ступке с корицей и солью. Из лимона выжать сок и смешать его с медом. Тыквенные семечки очистить, слегка обжарить на сухой сковородке. Поместить тыквенные ломти в форму для запекания, покрытую фольгой. Запекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 30 минут. После этого вынуть, присыпать растертыми в ступке специями, полить лимонно-медовой заливкой. Сверху на ломти тыквы положить веточки розмарина. И снова поставить запекать в духовку, разогретую до 200 °С, на полчаса. Перед подачей на стол посыпать тыквенными семечками.

Тыквенные оладьи

Тыква — 500 г, мука — 150 г, масло растительное — 2 ст. л., яйца — 1 шт., сахар — 2 ст. л., сметана — 100 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., соль.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками среднего размера. Положить в кастрюлю, залить водой и варить 20 минут на среднем огне до мягкости. Откинуть на дуршлаг, остудить. Переложить в блендер и взбить до состояния пюре. Пюре переложить в миску, добавить муку, разрыхлитесь, сахар, соль, вбить яйцо и вымесить тесто. На сковороде разогреть растительное масло. В него столовой ложкой выкладывать тесто и обжаривать с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. При подаче полить сметаной. Можно украсить тыквенными семечками.

Рагу из тыквы со свининой

Тыква — 1,5 кг, свинина — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, сок яблочный осветленный — 1,5 стакана, масло оливковое — 2 ст. л., гвоздика — 6 шт., орегано — 2 ч. л., тимьян — 2 ч. л., перец душистый горошком — 1 ч. л., перец чили — 0,5 ч. л., можжевельник — 6 ягод, соль.

Тыкву промыть, очистить от кожуры и семян, нарезать крупными кубиками. Мясо нарезать кубиками такого же размера. Зубчики чеснока очистить и слегка раздавить ножом, лук нарезать полукольцами. Форму для запекания смазать 1 ст. л. оливкового масла. В нее выложить тыкву, лук и чеснок. Посолить, добавить тимьян и орегано, поставить в духовку, разогретую до 200 °С на 20 минут. За это время пару раз перевернуть куски. Глубокую сковороду смазать оставшимся оливковым маслом, обжарить на ней куски свинины со всех сторон до румяной корочки. В ступке пестиком раздавить гвоздику, ягоды можжевельника и душистый перец, добавить чили, перемешать. Мясо и смесь раздавленных в ступке специй выложить к тыкве. Туда же влить яблочный сок. Закрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 170 °С, на полтора часа. Подавать горячим. При подаче можно украсить рагу веточкой петрушки.

Суп-пюре из тыквы

Тыква — 800 г, морковь — 300 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, сливки 20 %-ные — 100 мл, имбирь — 5 г, масло растительное — 2 ст. л., сметана — 100 г, соль.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками среднего размера. Морковь очистить, промыть, нарезать колечками. Лук нарезать полукольцами, чеснок раздавить ножом и мелко порубить. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло. Обжарить на нем кусочки моркови, тыквы, лук и чеснок в течение 7 минут. Добавить 1 л воды, имбирь, посолить, варить в течение 15 минут, пока овощи не станут мягкими. После этого немного остудить, перелить в блендер и смешать до однородного состояния. Влить сливки, еще раз хорошо перемешать и подавать на стол, добавив в каждую порцию сметаны. При подаче суп можно украсить зеленью и тыквенными семечками.

Салат из запеченной тыквы с рукколой

Тыква — 200 г, руккола — 50 г, китайская капуста — 200 г, лук репчатый красный — 0,5 шт., помидоры черри — 4 шт., оливки — 50 г, лимоны — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., соль.

Тыкву промыть, очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими ломтями и запекать в духовке на решетке при 220 °С в течение 35 минут. Остудить. Рукколу разделить на листья. Китайскую капусту порвать руками. Лук нарезать тонкими кольцами. Оливки нарезать колечками. На блюдо выложить китайскую капусту, рукколу, тыкву. Сверху — луковые кольца. Посыпать оливковыми колечками, украсить целыми помидорами черри. Сбрызнуть соком лимона, посолить, полить оливковым маслом.

Тыквенный чизкейк

Тыква — 250 г, печенье песочное — 150 г, масло сливочное — 50 г, грецкие орехи — 50 г, сыр «Филадельфия» — 450 г, сахарная пудра — 100 г, яйца — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., корица — 0,5 ч. л., ванилин.

Тыкву промыть, очистить от кожи и семечек, положить на застеленную фольгой форму для запекания, накрыть листом фольги и запекать в духовке при 200 °С в течение 50 минут. Остудить, положить в блендер и взбить до состояния пюре. Печенье измельчить в блендере, добавить орехи и растопленное сливочное масло, взбить до однородной консистенции. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить в нее массу из печенья. Плотно утрамбовать ложкой, поставить на 40 минут в холодильник. В глубокую миску выложить сыр, добавить сахарную пудру, корицу, ванилин на кончике ножа, взбить до однородного состояния. Добавить в сырную массу тыквенное пюре, перемешать. По одному вбить в массу яйца и еще раз хорошо перемешать. Готовую массу перелить в форму для запекания на основу из печенья и поставить в духовку, разогретую до 180 °С, на 50 минут. После того как чизкейк испечется, остудить его, завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник на 4 часа.

Рисовая каша с тыквой и грецкими орехами

Тыква — 300 г, рис — 125 г, грецкие орехи — 50 г, молоко — 150 мл, мед — 1,5 ст. л., масло сливочное — 1,5 ст. л., сахар — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л.

Рис отварить. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать ломтями и запекать в духовке на решетке при 200 °С в течение 30 минут. Орехи мелко порубить и поджарить на сухой сковороде. Молоко немного разогреть, соединить с медом. В глубокой миске смешать рис, тыкву, орехи и сливочное масло. Все выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Влить молочно-медовую смесь. Кашу присыпать сахаром. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 15 минут.

Варенье из тыквы

Тыква — 1 кг, сахар — 800 г, лимоны — 2 шт., гвоздика — 7 шт., перец душистый — 7 горошин.

Тыкву промыть, очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками. Положить в кастрюлю, залить 100 мл воды, тушить, помешивая, на медленном огне до мягкости. Добавить сахар, варить еще 20 минут. Из лимонов отжать сок, добавить к тыкве вместе со специями, варить до загустения, постоянно помешивая. После того как варенье загустеет, снять его с огня, вынуть перец и гвоздику и разложить в стерилизованные банки.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!