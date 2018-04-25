Карета для Золушки

Тыква, запеченная в меду и специях

Тыква — 800 г, лимоны — 1 шт., тыквенные семечки — 250 г, мед — 2 ст. л., розмарин — 10 г, перец душистый — 7 горошин, корица, соль.

Тыкву промыть. Не срезая кожуры, нарезать ломтиками. Душистый перец растолочь в ступке с корицей и солью. Из лимона выжать сок и смешать его с медом. Тыквенные семечки очистить, слегка обжарить на сухой сковородке. Поместить тыквенные ломти в форму для запекания, покрытую фольгой. Запекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 30 минут. После этого вынуть, присыпать растертыми в ступке специями, полить лимонно-медовой заливкой. Сверху на ломти тыквы положить веточки розмарина. И снова поставить запекать в духовку, разогретую до 200 °С, на полчаса. Перед подачей на стол посыпать тыквенными семечками.

Тыквенные оладьи

Тыква — 500 г, мука — 150 г, масло растительное — 2 ст. л., яйца — 1 шт., сахар — 2 ст. л., сметана — 100 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., соль.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками среднего размера. Положить в кастрюлю, залить водой и варить 20 минут на среднем огне до мягкости. Откинуть на дуршлаг, остудить. Переложить в блендер и взбить до состояния пюре. Пюре переложить в миску, добавить муку, разрыхлитесь, сахар, соль, вбить яйцо и вымесить тесто. На сковороде разогреть растительное масло. В него столовой ложкой выкладывать тесто и обжаривать с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. При подаче полить сметаной. Можно украсить тыквенными семечками.

Рагу из тыквы со свининой

Тыква — 1,5 кг, свинина — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, сок яблочный осветленный — 1,5 стакана, масло оливковое — 2 ст. л., гвоздика — 6 шт., орегано — 2 ч. л., тимьян — 2 ч. л., перец душистый горошком — 1 ч. л., перец чили — 0,5 ч. л., можжевельник — 6 ягод, соль.

Тыкву промыть, очистить от кожуры и семян, нарезать крупными кубиками. Мясо нарезать кубиками такого же размера. Зубчики чеснока очистить и слегка раздавить ножом, лук нарезать полукольцами. Форму для запекания смазать 1 ст. л. оливкового масла. В нее выложить тыкву, лук и чеснок. Посолить, добавить тимьян и орегано, поставить в духовку, разогретую до 200 °С на 20 минут. За это время пару раз перевернуть куски. Глубокую сковороду смазать оставшимся оливковым маслом, обжарить на ней куски свинины со всех сторон до румяной корочки. В ступке пестиком раздавить гвоздику, ягоды можжевельника и душистый перец, добавить чили, перемешать. Мясо и смесь раздавленных в ступке специй выложить к тыкве. Туда же влить яблочный сок. Закрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 170 °С, на полтора часа. Подавать горячим. При подаче можно украсить рагу веточкой петрушки.

Суп-пюре из тыквы

Тыква — 800 г, морковь — 300 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, сливки 20 %-ные — 100 мл, имбирь — 5 г, масло растительное — 2 ст. л., сметана — 100 г, соль.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками среднего размера. Морковь очистить, промыть, нарезать колечками. Лук нарезать полукольцами, чеснок раздавить ножом и мелко порубить. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло. Обжарить на нем кусочки моркови, тыквы, лук и чеснок в течение 7 минут. Добавить 1 л воды, имбирь, посолить, варить в течение 15 минут, пока овощи не станут мягкими. После этого немного остудить, перелить в блендер и смешать до однородного состояния. Влить сливки, еще раз хорошо перемешать и подавать на стол, добавив в каждую порцию сметаны. При подаче суп можно украсить зеленью и тыквенными семечками.

Салат из запеченной тыквы с рукколой

Тыква — 200 г, руккола — 50 г, китайская капуста — 200 г, лук репчатый красный — 0,5 шт., помидоры черри — 4 шт., оливки — 50 г, лимоны — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., соль.

Тыкву промыть, очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими ломтями и запекать в духовке на решетке при 220 °С в течение 35 минут. Остудить. Рукколу разделить на листья. Китайскую капусту порвать руками. Лук нарезать тонкими кольцами. Оливки нарезать колечками. На блюдо выложить китайскую капусту, рукколу, тыкву. Сверху — луковые кольца. Посыпать оливковыми колечками, украсить целыми помидорами черри. Сбрызнуть соком лимона, посолить, полить оливковым маслом.

Тыквенный чизкейк

Тыква — 250 г, печенье песочное — 150 г, масло сливочное — 50 г, грецкие орехи — 50 г, сыр «Филадельфия» — 450 г, сахарная пудра — 100 г, яйца — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., корица — 0,5 ч. л., ванилин.

Тыкву промыть, очистить от кожи и семечек, положить на застеленную фольгой форму для запекания, накрыть листом фольги и запекать в духовке при 200 °С в течение 50 минут. Остудить, положить в блендер и взбить до состояния пюре. Печенье измельчить в блендере, добавить орехи и растопленное сливочное масло, взбить до однородной консистенции. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить в нее массу из печенья. Плотно утрамбовать ложкой, поставить на 40 минут в холодильник. В глубокую миску выложить сыр, добавить сахарную пудру, корицу, ванилин на кончике ножа, взбить до однородного состояния. Добавить в сырную массу тыквенное пюре, перемешать. По одному вбить в массу яйца и еще раз хорошо перемешать. Готовую массу перелить в форму для запекания на основу из печенья и поставить в духовку, разогретую до 180 °С, на 50 минут. После того как чизкейк испечется, остудить его, завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник на 4 часа.

Рисовая каша с тыквой и грецкими орехами

Тыква — 300 г, рис — 125 г, грецкие орехи — 50 г, молоко — 150 мл, мед — 1,5 ст. л., масло сливочное — 1,5 ст. л., сахар — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л.

Рис отварить. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать ломтями и запекать в духовке на решетке при 200 °С в течение 30 минут. Орехи мелко порубить и поджарить на сухой сковороде. Молоко немного разогреть, соединить с медом. В глубокой миске смешать рис, тыкву, орехи и сливочное масло. Все выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Влить молочно-медовую смесь. Кашу присыпать сахаром. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 15 минут.

Варенье из тыквы

Тыква — 1 кг, сахар — 800 г, лимоны — 2 шт., гвоздика — 7 шт., перец душистый — 7 горошин.

Тыкву промыть, очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками. Положить в кастрюлю, залить 100 мл воды, тушить, помешивая, на медленном огне до мягкости. Добавить сахар, варить еще 20 минут. Из лимонов отжать сок, добавить к тыкве вместе со специями, варить до загустения, постоянно помешивая. После того как варенье загустеет, снять его с огня, вынуть перец и гвоздику и разложить в стерилизованные банки.