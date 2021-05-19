Кабмин обсудит, открыть ли ТЦ в выходные и продлить ли время работы баров

Правительство в среду решит, разрешить ли открыть торговые центры (ТЦ) в выходные дни, а также – продлить ли время работы кафе и баров.
Во вторник это подтвердила журналистам в сейме премьер Ингрида Шимоните, однако она не конкретизировала предложения.
«Завтра правительство будет решать и будут решения, я не видела проекта, но дискуссия об этом была, поэтому я надеюсь, что эти предложения будут представлены», – сказала премьер.
Она подтвердила, что вопрос будет рассматриваться в среду в правительстве, однако не конкретизировала, до скольких именно часов предлагается продлить работу учреждений питания, торговых центров.
Глава правительства не исключила, что могут быть предложены изменения и по общению домашних хозяйств.