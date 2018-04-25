Кабмин одобрил назначения Д.Матулёниса послом при НАТО

В среду литовский кабинет министров одобрил назначение правительственного вице-канцлера Дейвидаса Матулёниса послом Литвы при НАТО.
Если президент утвердит это назначение, то эту должность он займет с 20 апреля.
Дипломатическая карьера Д. Матулёниса началась в 1991 году, когда он начал работать в МИД.
Он был послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах работал канцлером правительства Андрюса Кубилюса, в 2017 году стал советником премьера Саулюса Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает должность вице-канцлера.
В данный момент послом Литвы при НАТО является Витаутас Лешкявичюс.
Правительство также одобрило отзыв с 30 марта Сигуте Якштоните с должности посла Литвы в Южно-Африканской Республике в связи с истечением срока полномочий.
Пока не ясно, кто сменит ее на этом послу.
С. Якштоните была первым послом Литвы в ЮАР в учрежденном несколько лет назад представительстве.
В Литве послов утврждает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.
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