Кабмин одобрил назначения Д.Матулёниса послом при НАТО

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В среду литовский кабинет министров одобрил назначение правительственного вице-канцлера Дейвидаса Матулёниса послом Литвы при НАТО.

Если президент утвердит это назначение, то эту должность он займет с 20 апреля.

Дипломатическая карьера Д. Матулёниса началась в 1991 году, когда он начал работать в МИД.

Он был послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах работал канцлером правительства Андрюса Кубилюса, в 2017 году стал советником премьера Саулюса Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает должность вице-канцлера.