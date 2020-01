Vilniaus opozicija: valdantieji vengia steigti lietuviškas grupes darželiuose

„Tai yra diskriminacija ir atviras melas. Jie meluoja nesigėdydami, kad nėra šito poreikio“, – spaudos konferencijoje trečiadienį teigė frakcijos atstovas Jonas Vasiliauskas.

„Ta diskriminacija gražiai skamba tame kontekste, kai pasakyta, kad čia Prezidentūra diskriminuoja (tautiniu pagrindu – BNS). Jei kas nori pasižiūrėti, kaip atrodo diskriminacija, tegu atvažiuoja ir pabando pagyventi Vilniaus rajone“, – tvirtino jo kolega Gediminas Kazėnas.

Vilniaus rajono savivaldybėje iš 31 nario valdantieji LLRA-KŠS turi 19 atstovų daugumą.

Pasak opozicijos atstovų, atsižvelgiant į tėvų prašymus, reikėtų įsteigti pirmąją klasę ir priešmokyklinio ugdymo grupę Mickūnų gimnazijoje, taip pat po vieną darželio grupę Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriuje ir Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje. Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinėje mokykloje, atsižvelgiant į tėvų prašymus, reikėtų dviejų darželinukų grupių lietuvių kalba, Riešės vaikų darželyje – keturių grupių. Dalį jų siūloma steigti išnuomojant modulines patalpas.

„Tėvų išeitis paprasta: jie deklaruoja savo gyvenamąją vietą mieste, tuo pačiu mokydami vaikus meluoti, kad gyvena mieste, o iš tikrųjų jie gyvena Vilniaus rajone. Deklaravę jie susitaria dėl vietų Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose“, – tvirtino J. Vasiliauskas.

Politikai pabrėžia, kad valdantieji iki šiol neįgyvendino pažadų įsteigti elektroninę registracijos į darželius sistemą, tad tėvai su pareiškimais kartais turi važinėti po visą rajoną. Jie taip pat sako, kad tėvai, ypač iš mišrių lietuvių-lenkų šeimų patiria spaudimą vesti vaikus į įstaigas lenkų kalba – į šias grupes esą deklaruojama tik formali eilė, nes įtraukiami ir metų kūdikiai, todėl „praktiškai patenka visi“.

„Yra tokių atvejų: jie stebi, ieško žmonių pagal tautybę. Jeigu pavardė nelietuviška, tai juos ir kviečia eiti į darželį lenkų kalba. Tai jie ir nueina, nes paranku, „kol atsiras vieta“. Dažniausiai jie norėtų patekti į darželį lietuvių kalba, bet jiems pasiūloma lenkų kalba. Tad ką darysi“, – sakė J. Vasiliauskas.

Tarybos narys, Riešės bendruomenės pirmininkas Artūras Želnys pateikė pavyzdį, kad dviejų darželio grupių lietuvių kalba Riešėje buvo prašoma nuo 2011-ųjų, jos atsirado tik prieš kiek daugiau nei dvejus metus ir suteikė vietas 50-čiai vaikų, nors per šį laiką gyventojų skaičius gerokai išaugo ir grupių reikia kur kas daugiau.

Pasak J. Vasiliausko, Švietimo įstatymas numato galimybes steigti darželius ne tik savivaldybei, jei ši neužtikrina optimalaus tinklo valstybine dėstomąja kalba. Anksčiau, pasak opozicijos, mokyklas rajone yra steigusi Vilniaus apskrities viršininko administracija, šiuo metu tai galėtų daryti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

„Bet įstatymai sako: jei savivaldybė nesteigia. Tai reikia įrodyti, o jie įvairiais būdais išsisukinėja, pažada (…), kad bus nuo rugsėjo, o susirenka tėvai ir mato, kad nieko nepadaryta“, – pabrėžė J. Vasiliauskas.

LLRA-KŠS atstovė Vilniaus rajono merė M. Rekst BNS patikino, kad šiuo metu savivaldybė rengia projektus Riešėje ir Pagiriuose, kur žadama sukurti po 100 vietų darželinukams.

„Atsižvelgiame į viską, bet per penkias minutes negalime visko padaryti – ruošiamės, planuojame statyti ir statome. Mes daugiausiai Lietuvoje pastatėme darželių, ir lietuviškas grupes. Kad atvažiuoja pas mus daugiau gyventi žmonių, tai, dėl to, be abejo sunkiau. Bet turime net keletą projektų: Pagiriuose 100 vietų, ir Riešėje bus 100 vietų“, – tikino merė.

„Opozicija ruošiasi rinkimams“, – pridūrė ji.