Кабмин одобрил оригинальное написание имен и фамилий буквами латинской основы

По этим проектам еще должно состояться голосование в сейме.

Министр юстиции Эвелина Добровольска отмечает, что в Реестре населения сейчас уже зарегистрировано почти 400 граждан Литвы, у которых есть действующие документы с буквами q, x или w.

По словам министра, сформировавшаяся судебная практика также разрешает оригинальное написание имен и фамилий, однако желающие такого написания имен и фамилий в документах вынуждены судиться, а так Литва «судебным процессом наказывает своих граждан».

Министерство также предлагает дополнить проект положением о том, что «по просьбе гражданина Литвы нелитовского происхождения его личное имя и фамилия пишутся буквами латинской основы и в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации».

Дискуссия об оригинальном написании личных имен и фамилий в Литве ведется уже несколько десятилетий, в парламент не раз вносились соответствующие законопроекты, однако для их принятия не хватало голосов.