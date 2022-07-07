Кабмин одобрил передачу Украине беспилотника Bayraktar и вооружения

Сам беспилотник оценивается в 4,4 млн евро, а все вооружение, которое будет подарено — почти в 6,3 млн евро.

Договор с украинской армией о передаче имущества заключит Министерство обороны.

Турецкая компания по производству беспилотников Baykar решила передать беспилотник после того, как жители Литвы собрали 5,9 млн евро на его покупку и передачу Украине, которая ведет борьбу с российским вторжением.

Когда появилась возможность использовать средства на что-то другое, на вооружение беспилотника было выделено 1,5 млн евро, а остальная часть пожертвованной суммы по решению избирателя телеканала Laisves TV направлена ​​на другие меры поддержки Украины.

Дрону дали имя Vanagas, в понедельник он был доставлен от производителя в Турции в Литву, а в среду был представлен общественности на Авиационной базе в Шяуляй.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что беспилотник и вооружение будут переданы Украине сразу после осмотра общественностью.

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