Кабмин одобрил проекты бюджетов страны и муниципалитетов

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В понедельник литовское правительство одобрило усовершенствованный проект закона о государственном бюджете и бюджетах самоуправлений на 2020 год, он выдвигается на рассмотрение сейма.

Министерство финансов сообщило, что Кабмин рассмотрел предложения общественности, президентской администрации, сейма и госведоств по проекту. В проекте закона о бюджете предусматривается профицит сектора госвласти в размере 0,2% внутреннего валового продукта (ВВП). Планируется, что в конце 2020 года финансовые резервы госсектора составят 1,7 млрд евро.

«Я верю, что предлагаемый правительством проект бюджета следующего года является реалистичным и сбалансированным. Мы прислушались к потребностям общества, выделили средства там, где это наиболее необходимо, одновременно мы оценили и меняющуюся экономическую ситуацию, соблюдаем фискальную дисциплину», – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

После первого рассмотрения проекта госбюджета на 2020 год расходы выросли на 55,3 млн евро (доходы увеличились на 13,9 млн евро).

По сравнению с первичным проектом бюджета, на повышение зарплат специалистов по помощи в сфере образования намечается дополнительно выделить 10,3 млн евро, на зарплаты учителей – 15,6 млн евро, преподавателей и ученых — 4,6 млн евро, на зарплаты работников дошкольного и предшкольного воспитания – 11,2 млн евро, на зарплаты работников сферы культуры – 6,4 млн евро.

На повышение зарплат медиков дополнительно, по сравнению с первым проектом бюджета, выделяется 40 млн евро (по сравнению с концом 2019 года дополнительные 122 млн евро), пожарников – 4 млн евро (по сравнению с концом 2019 года дополнительные 11,7 млн евро), работников полиции – 3,5 млн евро (по сравнению с концом 2019 года дополнительные 7,3 млн евро).

С 1 января детские пособия детские пособия на 20 евро увеличится для людей с недугами, многодетных семей, семей и низкими доходами – выплата для них составит 90 евро (повышается с 70 до 90 евро). С 1 июля 2020 года всем детям будет выделяться еще на 10 евро больше.

Средняя пенсия по старости повысится на 30 евро (с 345 до 375 евро), а средняя пенсия с необходимым стажем – на 32,5 евро (с 364,5 до 397 евро). На индексацию базовой пенсии с 1 июля 2020 года дополнительно выделяется еще 15,9 млн евро или в среднем по 3,5 евро на человека.

Дополнительные поступления в госбюджет намечаются от дивидендов и взносов налога на прибыль компаний, находящихся в управлении государства, сбора подоходного налога (дополнительно 28,7 млн евро), продажи земель (дополнительные 9,3 млн евро) и налогов на игорный бизнес (дополнительные 4,5 млн евро).

«Что привносит минус, так это то, что получилось с учетом тех решений, которые реализуются в сейме, это введение налогов для участников финансовых рынков и крупной торговли — это минус 45,9 (млн евро – BNS), поскольку мы считаем, что налог может вступить в силу с 1 июля, сокращение акцизных сборов, по сравнению с правительственным вариантом, – минус 20,3 млн евро, налоги на транспортные средства, это минус 9 млн евро. И поскольку корректировался налог на недвижимое имущество, минус 5,6 млн евро», – отметил В. Шапока.

Бюджет подготовлен на основании объявленного в начале сентября сценария развития хозяйства, который предусматривает, что ВВП вырастет на 2,4%, среднегодовая инфляция составит 2,3%, средняя заработная (до уплаты налогов) плата вырастет на 7,4%, а уровень безработицы составит 5,9%.