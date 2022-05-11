Кабмин одобрил регистрацию судна СПГ Independence в Литве

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В связи с тем, что оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) – компания Klaipedos nafta готовится к выкупу судна СПГ у норвежской компании Hoegh LNG, в среду правительство по существу одобрило регистрацию судна-хранилища Independence в Литве.

Independence в настоящее время зарегистрировано в Сингапурском судовом реестре. Минэнерго и Klaipedos nafta предлагают, чтобы, после перенятия управление под Independence, судно было зарегистрирована в Литовском Реестре судоходства и получило литовский флаг.

До сих пор в Литовском реестре морских судов, регистрировались суда, перевозящие неопасные грузы, в нем не зарегистрировано ни одного танкера или судна-хранилища СПГ с установкой для регазификации.

По предварительной оценке, поправки в Закон о безопасном мореплавании и торговом мореплавании должны быть приняты на осенней сессии Сейма. Пакет мог бы также решить вопросы, связанные с регистрацией Independence в Литве.

В конце февраля акционеры Klaipedos nafta одобрили приобретение Independence у Hoegh LNG, у которого cудно арендовано с 2014 года, срок действия договора истекает в конце 2024 года.

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