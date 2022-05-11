Чехия ужесточает правила регистрации украинских беженцев

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Власти Чехии намерены ужесточить паспортный контроль для беженцев, прибывающих из Украины. Нововведение направлено против венгерских ромов, которые пользуясь двойным гражданством, претендуют на материальную помощь, сообщает издание Blesk.

Отмечается, что для получения гуманитарной помощи заявителю потребуется иметь в паспорте штамп о пересечении границы Украины.

«Это правило должно применяться со следующего понедельника», — заявил порталу глава МВД Чехии Вит Ракушан.

СМИ сообщают, что эти шаги являются ответом на проблемы, связанные с миграцией ромов из Украины.

Беженцы-ромы из Украины часто имеют двойное гражданство и, как граждане Венгрии, не имеют права получать финансовую помощь в Чешской Республике, сообщил глава МВД.

Напомним, по состоянию на середину марта в Чехию приехали около 270 тысяч беженцев из Украины.