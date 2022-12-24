Кабмин откроет в Сувалках литовскую школу

«До сих пор у детей не было возможности изучать литовский язык, а община в Сувалках растет», — заявила на заседании правительства министр образования Юргита Шюгждинене.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы дать литовцам, живущим в Сувалках, возможность изучать все предметы в общеобразовательной школе на литовском языке и тем самым помочь сохранить свою национальную идентичность и познакомить их с историей, культурой и наследием Литвы.

«Литовская община Польши не только активно участвует в неформальной деятельности в сфере литовской культуры и поддерживает культурные обычаи, но и стремится к тому, чтобы у их детей была возможность получать образование на литовском языке», — говорится в сообщении министерства.

Координировать вопросы создания школ поручено Министерству образования.

Планируется, что в следующем году в Сувалках должна начать работу начальная школа для 1-3 классов, а в дальнейшем она будет последовательно расти.

По данным министерства, найдены помещения, подходящие для школы, детского сада и культурного центра. Договорная цена на их покупку составляет почти 3,24 млн злотых или 690 тыс. евро. Большую часть этих средств министерство планирует выделить из сэкономленных средств после закрытия Беларусью и Россией литовских школ.

В настоящее время в Сувалках проживает около 1 тыс. литовцев, в том числе ряд молодых семей, с августа 2020 года там работает литовский детский сад.

Детский сад финансируется в основном за счет средств Литвы и родителей. Город Сувалки выделяет ему дотацию в размере примерно 2 тыс. евро в месяц. Между тем Министерство образования, науки и спорта Литвы в прошлом году перечислило на содержание детского сада 135 тыс. евро, в этом году — 120 тыс. евро.

«После создания литовского детского сада в Сувалках необходимо подумать о перспективе – открытии начальной литовской школы, без нее впоследствии и потребность в детском саде может стать неактуальной», — отмечает министерство.

В настоящее время литовский детский сад в Сувалках посещают 25 детей.

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