Четвертьфинал Евролиги по баскетболу в мае пройдет в Каунасе

Директор каунасского Zalgiris Паулюс Мотеюнас считает решение о проведении четвертьфинала Евролиги в Каунасе «оценкой самого высокого уровня».

«Не один год мы добивались, чтобы это престижное мероприятие состоялось в нашей стране, поэтому мы более чем рады, что нашу работу оценили. Мы благодарим Каунасское городское самоуправление, которое поддержало это наше стремление и с энтузиазмом согласилось внести свой вклад в организацию этого турнира», — сказал Мотеюнас.

В сообщении не указывается, какой финансовый вклад в организацию внесло самоуправление Каунаса.

Ранее клуб запросил у правительства миллион евро в качестве поддержки, но осенью эта просьба была отклонена. В Министерстве образования тогда заявили, что «кабинет министров не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время».

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