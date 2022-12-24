Швеция готовится к затяжной рецессии

По словам шведского министра финансов Элизабет Свантессон, некоторый рост экономики в уходящем году был достигнут благодаря готовности компаний нарастить инвестиции. Впрочем в правительстве осознают, что грядет значительно более сложная экономическая ситуация. Согласно прогнозам, экономическая рецессия будет более продолжительной, чем прогнозируется в законопроекте о бюджете на следующий год, и ситуация не облегчится даже в 2024 году.

В частности, ожидается, что высокая инфляция и быстро растущие процентные ставки замедлят экономическую активность в следующем году. На экономику Швеции также большое влияние оказывает спрос в остальном мире, который, как ожидается, будет слабо расти.

Согласно прогнозу валовой внутренний продукт королевства сократится на 0,7 проц в 2023 году. Прогнозируется, что инфляция останется высокой до конца этого года и в начале 2023 года, а затем снизится в течение года. Также ожидается, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен с фиксированной процентной ставкой, увеличится в среднем на 6 процентов в 2023 году.

Из-за отсроченного экономического спада прогноз на 2024 год выглядит значительно хуже, чем прогнозировалось ранее. Рост ВВП в 2024 году был также скорректирован в сторону понижения до 1 процента. Ожидается, что безработица вырастет как в 2023, так и в 2024 году, а затем снизится по мере роста спроса.

Ожидаемый спад в экономике Швеции ляжет тяжелым бременем на государственные финансы в 2023 и 2024 годах, что также ослабит чистое кредитование в течение следующих двух лет.

«В текущей ситуации важно тщательно продумать финансовую политику. Наихудшим сценарием для домохозяйств и предприятий, уже столкнувшихся с финансовыми трудностями, будет дальнейший рост инфляции. Бюджет правительства на следующий год уже подвергся сокращениям, направленным на борьбу с инфляцией, но при этом предоставляя возможности для действий в случае, если экономический спад окажется хуже, чем ожидалось», — заявила министр финансов Элизабет Свантессон.