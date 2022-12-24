Потребление природного газа в Эстонии снизилось больше, чем в других странах ЕС

По данным Eurostat, с августа по ноябрь этого года потребление природного газа в Эстонии было почти на 40 процентов ниже, чем за те же периоды 2017–2021 годов, в то время как в ЕС сокращеие составило в среднем 20,1 процента.
Больше всего потребление газа снизилось в Финляндии – на 52,7 процента, в Латвии и Литве снижеие составило соответственно на 43,2 и 41,6 процент, тем самым перевыполнив поставленнуую Еврокомиссией задачу снизить с августа этого года к марту 2023 года потребление газа за пять лет на 15 процентов, сообщил Eurostat.
Преодоления поставленного порога по потреблению природного газа добились 18 государств, а шесть стран целевого показателя в 15 процентов не достигли, но объемы потребления все же уменьшили.
Противоположный тренд отмечен на Мальте и в Словакии, где потребление газа выросло на 7,1 и 2,6 процент соответственно.