Потребление природного газа в Эстонии снизилось больше, чем в других странах ЕС

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По данным Eurostat, с августа по ноябрь этого года потребление природного газа в Эстонии было почти на 40 процентов ниже, чем за те же периоды 2017–2021 годов, в то время как в ЕС сокращеие составило в среднем 20,1 процента.

Больше всего потребление газа снизилось в Финляндии – на 52,7 процента, в Латвии и Литве снижеие составило соответственно на 43,2 и 41,6 процент, тем самым перевыполнив поставленнуую Еврокомиссией задачу снизить с августа этого года к марту 2023 года потребление газа за пять лет на 15 процентов, сообщил Eurostat.