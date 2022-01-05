Кабмин пока не будет вносить предложение продлить ЧП на границе – Шимоните

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовское правительство пока не будет вносить предложение еще раз объявить чрезвычайное предложение (ЧП) на границе с Беларусью, говорит премьер.

«Скорее всего, такое предложение мы вносить не будем», — сказала Ингрида Шимоните журналистам после заседания правительства в среду.

Министр внутренних дел Агне Билотайте в среду сказала журналистам, что министерство предлагает еще на месяц продлить введенное из-за наплыва мигрантов ЧП на границе с Беларусью.