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Кабмин пока не будет вносить предложение продлить ЧП на границе – Шимоните

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовское правительство пока не будет вносить предложение еще раз объявить чрезвычайное предложение (ЧП) на границе с Беларусью, говорит премьер. 

«Скорее всего, такое предложение мы вносить не будем», — сказала Ингрида Шимоните журналистам после заседания правительства в среду. 

Министр внутренних дел Агне Билотайте в среду сказала журналистам, что министерство предлагает еще на месяц продлить введенное из-за наплыва мигрантов ЧП на границе с Беларусью. 

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«МВД взвесило очень серьезную ситуацию и видит, что угроза не исчезла, и основания для ЧП сохраняются, поэтому предложение МВД было бы продлить ЧП», — сказала она. 

Введенное 10 ноября ЧП действует до полуночи 14 января. 

Президент Гитанас Науседа во вторник предложил отменить ЧП, так как «проблема с мигрантами сейчас решена». По его словам, если ситуация ухудшится, этот режим можно было бы ввести заново. 

В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией. 

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