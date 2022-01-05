Китай открыл новый маршрут в Европу

Китай с 1 января открыл альтернативный контейнерный маршрут в ЕС, который обходит Беларусь. Мультимодальный сервис будет отправлять груз в страны Европейского союза из Синаня в город Германии Мангейм. Первый груз уже отправлен.

Он представляет собой около пятидесяти контейнеров с электроникой и товарами для коммерции. Маршрут проходит через российский Санкт-Петербург – оттуда товар будет доставлен в порт Мукран, а потом с помощью железнодорожных путей он отправится в Германию. Маршрут длиной более 12 километров будет занимать около 18 дней на доставку груза, но он обойдет Польшу и Беларусь.

Для Белорусской железной дороги контейнерные перевозки между КНР и Европейским союзом последние несколько лет были основным источником дохода. То, что Китай все чаще прибегает к использованию альтернативных путей доставки контейнеров может серьезно ударить по компании.