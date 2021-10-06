Кабмин предлагает сейму выплачивать вновь привившимся пенсионерам по 100 евро

Sauliaus Žiūros nuotr.

Литовское правительство в среду утвердило предложение выплачивать вновь привившимся людям старше 75 лет по 100 евро.

Кабинет министров вносит в сейм законопроект о единовременной выплате привившимся от COVID-19. Окончательное решение об этом примет сейм, правительство просит рассмотреть проект в порядке особой срочности.

«В Литве проживает более 270 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше, они относятся к группе высокого риска, и их уровень иммунизации намного ниже, чем в других группах высокого риска. В этой группе у нас около 80 тыс. человек, которые не привиты и не переболели», – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, представляя законопроект на заседании кабмина в среду.

По ее словам, поскольку две трети всех смертей от коронавируса фиксируется в этой возрастной категории, министерство вносит проект о выплате именно этой возрастной группе.

Министр подчеркнула, что люди преклонного возрасте не должны ждать, пока закон вступит в силу – привитые в сентябре уже попадут в круг получателей выплаты, кроме того, выплаты будут получать и те люди, которые сейчас уже полностью привиты и до апреля привьются третьей, бустерной дозой вакцины.

В соответствии с вносимым в сейм проектом, право на единовременную выплату получает лицо в возрасте 75 лет и старше, которое до сентября не было привито ни одной дозой вакцины и до 1 декабря полностью привьется.

Выплату получат и люди старше 75 лет, которые сейчас полностью привиты и до 1 апреля привьются бустерной дозой, то есть третьей или второй дозой, в зависимости от выбранной вакцины.

Это единовременная выплата. Деньги будут выплачены в декабре и апреле, вместе с пенсией, подавать отдельную просьбу об этом не потребуется.

Подсчеты министерства показывают, что если единовременную выплату получат все пенсионеры такого возраста, то понадобится более 27 млн евро.