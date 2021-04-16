Кабмин утвердил второй пакет помощи бизнесу в объеме 120 млн евро

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Правительство Литвы в четверг утвердило пакет финансовой помощи в объеме 120 млн евро предприятиям, особенно пострадавшим от карантинных ограничений, чтобы предприятия как можно скорее могли подавать заявки.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на заседании сказала, что Государственная налоговая инспекция готова принимать заявки с 21 апреля.

Эту помощь смогут получить предприятия гостиничного сектора, общественного питания, туризма и другие наиболее пострадавшие предприятия, оборот которых упал более чем на 50%, а «потолок» помощи для одного предприятия увеличен до 350 тыс. евро. Число работников на предприятии ограничиваться не будет.

Кабмин в конце марта увеличил второй пакет помощи на 50 млн евро до 120 млн евро. Эти средства были выделены из первого пакета помощи, стоимость которого была 180 млн евро, однако предприятия, которые потеряли как минимум 30% оборота, не спешили обращаться за помощью.