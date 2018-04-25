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Кабмин: закупать древесину первыми смогут переработчики Литвы

  • Фото pixabay.com

Литовское правительство предлагает ограничить вывоз древесины за границу и больше перерабатывать в Литве.

В среду Кабмин одобрил новый порядок продажи древесины, согласно которому первенство при приобретении государственной древесины будет предоставляться действующим в Литве отечественным и зарубежным компания, которые перерабатывают основную часть приобретаемой древесины. 

Министерство окружающей среды утверждает, что это будет поощрять инвестиции и создание новых рабочих мест в стране.

Критики же заверяют, что порядок противоречит принципу свободного движения товаров и услуг Евросоюза, а после ограничения покупателей из-за границы снизятся и цены, а в средствие и доходы государственных лесных хозяйств.

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Министр окружающей среды Кестутис Мажейка заявил, что при применении новых критериев в стране дополнительно может перерабатываться около полумиллиона кубометров древесины, создаваться около 65 млн дополнительной стоимости, а также около 3 тыс. прямых рабочих место только в этом секторе. 

«Из 300 компаний, участвующих в аукционах, лишь менее 10% не обрабатывают древесину в Литве, поэтому мы не видим угрозы снижения цен, новые критерии будут касаться лишь около 40% древесины, предлагаемой на литовском рынке. Кроме того, это будет способствовать соблюдению обязательств по сокращению воздействия на климат, окажет положительное влияние на абсорбцию CO2 в древесных продуктах – подсчитано, что до 30%», – сказал на заседании К. Мажейка.

Между тем, председатель Совета по конкуренции Шарунас Кесераускас   заверил, что государства ЕС ограничивают возможность предоставления такого преимущества местным переработчикам. Он призвал провести консультации с Еврокомиссией по вопросу усмотрения в этом возможной госпомощи. 

«Такая идея противоречит самой идее ЕС, конкретно- принципам свободного передвижения и конкуренции», – заявил на заседании Ш. Кесераускас.

В ответ на вопрос о том, был ли проект согласован с ЕК, К. Мажейка ответил, что это законный шаг страны, возможность защитить своих производителей и не стать страной-экспортером древесины. 

«Это не только вопрос древесины, это вопрос репутации государства», – добавил глава Совета по конкуренции.

Премьер Саулюс Сквярнялис предложил министерству еще поработать над поиском аргументов, которые потребуются при рассмотрении проекта в сейме, возможно следует организовать неформальную встречу с представителями ЕК.

По предложению министерства окружающей среды, первенство будет отдаваться переработчикам древесины, которые в последние три года использовали хотя бы 80% древесины и обладают в Литве хотя бы пятью работниками. Кроме того, они обязаны не иметь просроченных задолженностей, включая задолженности перед бюджетом страны и Фондом социального страхования (Sodra).

По словам авторов проекта, таким образом, древесина в рамках долгосрочных и полугодовых договоров будет продаваться компаниям, которые создают большую добавочную стоимость и рабочие места. 

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