Кабмин запретил самолетам летать над Беларусью, МИД Литвы рекомендует не ехать в страну

Представляя в понедельник на совещании правительства предложенные дополнения к позиции Литвы в Европейском совете, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в государства ЕС и включить авиакомпанию «Белавиа» в четвертый пакет санкций.

«Этот инцидент, хотя он и беспрецедентный, и может трактоваться как уникальный случай, все же сигнализирует об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе. Мы хотим, чтобы это так и расценивалось», — сказал Г. Ландсбергис на заседании кабмина в понедельник.

«Решение Минска принудить к посадке летевший в Вильнюс самолет следует расценивать как акт государственного терроризма, направленный не только против Литвы, но и против граждан ЕС и других стран», — отметил он.

Как говорится в сообщении МИД, с учетом возникающей в этой связи угрозой безопасности и жизни министерство «настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики — покинуть эту страну».

Кабмин запретил направляющимся в Литву самолетам летать над Беларусью

Правительство Литвы запретило самолетам, которые летят в Литву и из нее, лететь в воздушном пространстве Беларуси. Запрет вступает в силу 25 мая в 0 часов по времени UTC (местное время – 3 часа).

Кабмин принял такое решение в понедельник после того, как Беларусь принудила к посадке в Минске летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет.

«Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они, к сожалению, не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам», — сказал в правительстве министр транспорта Марюс Скуодис.

Госпредприятию Oro navigacija поручено довести эту информацию до сведения пилотов.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Р. Протасевича в список «лиц, участвующих в террористической деятельности», а сам канал объявила «экстремистским» и распорядилась его заблокировать.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 — граждане Литвы, также 11 греков, девять французов, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.