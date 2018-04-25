Кабмин запретил собираться больше чем по двое и временную торговлю

Правительство Литвы в среду запретило собираться больше чем по двое за исключением членов семьи, временную торговлю, предлагается отказаться от акций и скидок.
«Поскольку ситуация по-прежнему остается сложной, хотя у нас стабильные цифры, нет роста числа заболевший в сутки, но они остаются очень высокими, что вызывает огромную нагрузку на сектор здравоохранения, поэтому с учетом ситуации мы предлагаем скорректировать постановление правительства о карантине», — сказал представивший предложения временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
По предложению Министерства здравоохранения правительство запретило собираться больше чем по двое. До этого было разрешено собираться группами до 5 человек. Не более двух человек с соблюдением прочих необходимых условий смогут участвовать и в занятиях по неформальному обучению. Эти условия должны соблюдаться и в гостиничном секторе, при отправлении религиозных обрядов.
Также запрещена торговля на временных торговых точках, оборудованных в магазинах, торговых центрах и местах предоставления услуг, то есть когда торговля ведется не в физических магазинах, а на временных торговых точках в общих помещениях торговых центров, в проходах, где собираются большие потоки покупателей и сложно обеспечить соблюдение требований безопасности. Ограничения не будут распространяться на торговлю продуктами питания, пиротехникой и на «торговые острова».
Утверждена рекомендация отказаться в магазинах, торговых центрах, на рынках от краткосрочных мер стимулирования торговли, то есть от распродаж, часов скидок, дегустаций и пр. Это не будет распространяться на торговлю в интернете.
Второй карантин в Литве введен 7 ноября на три недели, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом он продлен до середины декабря.
С 10 декабря кабмин разрешил открыть для небольших групп людей музеи, галереи, проведение экскурсуий, однако не исключил, что это решение может быть изменено.
Изменения вступают в силу после обнародования постановления.