Кабмин запретил собираться больше чем по двое и временную торговлю

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Правительство Литвы в среду запретило собираться больше чем по двое за исключением членов семьи, временную торговлю, предлагается отказаться от акций и скидок.

«Поскольку ситуация по-прежнему остается сложной, хотя у нас стабильные цифры, нет роста числа заболевший в сутки, но они остаются очень высокими, что вызывает огромную нагрузку на сектор здравоохранения, поэтому с учетом ситуации мы предлагаем скорректировать постановление правительства о карантине», — сказал представивший предложения временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

По предложению Министерства здравоохранения правительство запретило собираться больше чем по двое. До этого было разрешено собираться группами до 5 человек. Не более двух человек с соблюдением прочих необходимых условий смогут участвовать и в занятиях по неформальному обучению. Эти условия должны соблюдаться и в гостиничном секторе, при отправлении религиозных обрядов.