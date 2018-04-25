Сотни тысяч моряков застряли в море из-за пандемии

Фото pixabay.com

ООН призвала помочь сотням тысяч моряков, застрявших в море или не имеющих возможности вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сказано в резолюции организации, сообщает Радио Свобода в среду, 2 декабря.

«Тем не менее, сегодня сотни тысяч моряков застряли на борту своих судов. Из-за ограничений на передвижение и закрытия границ они не могут оставить свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены», — заявила на Генассамблее дипломат ЕС Пегги Виссерс.

В резолюции ООН призывает правительства обеспечить смену морских экипажей, поездки и репатриацию.