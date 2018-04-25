Сотни тысяч моряков застряли в море из-за пандемии

ООН призвала помочь сотням тысяч моряков, застрявших в море или не имеющих возможности вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сказано в резолюции организации, сообщает Радио Свобода в среду, 2 декабря.
«Тем не менее, сегодня сотни тысяч моряков застряли на борту своих судов. Из-за ограничений на передвижение и закрытия границ они не могут оставить свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены», — заявила на Генассамблее дипломат ЕС Пегги Виссерс.
В резолюции ООН призывает правительства обеспечить смену морских экипажей, поездки и репатриацию.
В частности, государства-члены призывают «назначать моряков и другой морской персонал ключевыми работниками». Морская отрасль надеется, что такое определение позволит морякам войти в число приоритетных групп для получения будущих вакцин против коронавируса.
На данный момент около 400 тысяч из 2 миллионов моряков в мире застряли в море из-за ограничений на поездки. При этом Китай, Филиппины, Индонезия, Россия и Украина входят в первую пятерку стран, предоставляющих моряков для коммерческих судов, на которые приходится 90 процентов мировой торговли.korrespondent.net