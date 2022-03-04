Кайрис призывает авторитетов культурной сферы Литвы «будить российскую интеллигенцию»

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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис призывает авторитетных деятелей культурной сферы страны «будить» российскую интеллигенцию и сообщать о зверствах войны в Украине.

Министр призывает лично обратиться к друзьям и коллегам в России и распространить информацию о реальной ситуации, говорится в сообщении министерства в четверг.

«У многих из вас были профессиональные связи в России, вы знаете деятелей культуры этой страны, интеллигенцию. После нападения кремлевского режима на Украину я призываю вас присоединиться к общей борьбе за свободную Украину и свободный мир, используя инструменты распространения информации», — сказал Кайрис.

«Разбудите российскую интеллигенцию и расскажите об ужасах войны в Украине», — добавил он.

Министр призывает делиться достоверной информацией о зверствах Кремля, сопротивлении украинского народа и не поддаваться пропаганде и дезинформации.

По словам Кайриса, такое осуждение режима президента России Владимира Путина могло бы помочь «открыть глаза» значительной части общества.

«Публичные заявления российской интеллигенции против режима, протесты и личное осуждение путинского режима могут помочь открыть глаза большой части общества. Используя современные технологии, давайте прорвемся через эту границу лжи, пропаганды и дезинформации», — заявил министр культуры Литвы.

На минувшей неделе Россия напала на Украину и начала войну, которая вызвала возмущение и гнев во всем мире, а Запад ввел санкции против России.

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