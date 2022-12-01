Кайрис: трактовка комитета ООН по советским скульптурам в Антакальнисе – неглубокая

Министр культуры Симонас Кайрис считает, что подход Комитета ООН по правам человека к ситуации, когда он не разрешил демонтировать советские скульптуры на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, «не совсем справедлив и неглубок».
«Принципиальное заключается в том, что мы должны говорить в различных международных форматах, с различными международными организациями, потому что на самом деле такое обращение не совсем справедливо и неглубоко», — сказал министр радиостанции Ziniu radijas в четверг.
В среду муниципалитет Вильнюса начал демонтаж скульптур, который может занять до трех недель.
Скульптуры убирают, несмотря на решение комитета ООН о применении временных защитных мер, формально запрещающих Литве это делать.
О временных мерах Комитет просили заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле учрежденного Альгирдасом Паляцкисом «Международного форума добрососедства», а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.
Минюст и мэрия утверждают, что Комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены.
«На мой взгляд, самое главное здесь — это Женевская конвенция, которая не противоречит тому, что делает Вильнюс», — сказал Кайрис.
По его словам, при демонтаже скульптур в Вильнюсе никто не собирается перезахоранивать останки, это лишь отказ от «символов режима, который убивал и насиловал».
«Мы говорим об идеологических памятниках, которые оскорбляют нашу нацию, государство и, я бы сказал, даже транслируют посыл о трактовке фальсифицированной истории», — сказал министр культуры.
Самоуправление собирается передать вывезенные скульптуры Национальному музею Литвы.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено