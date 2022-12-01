Кайрис: трактовка комитета ООН по советским скульптурам в Антакальнисе – неглубокая

В среду муниципалитет Вильнюса начал демонтаж скульптур, который может занять до трех недель.

Скульптуры убирают, несмотря на решение комитета ООН о применении временных защитных мер, формально запрещающих Литве это делать.

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

О временных мерах Комитет просили заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле учрежденного Альгирдасом Паляцкисом «Международного форума добрососедства», а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Минюст и мэрия утверждают, что Комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены.

«На мой взгляд, самое главное здесь — это Женевская конвенция, которая не противоречит тому, что делает Вильнюс», — сказал Кайрис.

По его словам, при демонтаже скульптур в Вильнюсе никто не собирается перезахоранивать останки, это лишь отказ от «символов режима, который убивал и насиловал».

«Мы говорим об идеологических памятниках, которые оскорбляют нашу нацию, государство и, я бы сказал, даже транслируют посыл о трактовке фальсифицированной истории», — сказал министр культуры.

Самоуправление собирается передать вывезенные скульптуры Национальному музею Литвы.

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