В Таиланде опустела буддистская обитель

Буддистская обитель, расположенная на севере Таиланда, осталась без монахов после того, как все они, включая настоятеля, дали положительный тест на метамфетамин. Власти провинции Пхетчабун сообщили, что их принудительно направили в реабилитационную клинику.
В Таиланде проходит кампания по борьбе с наркоторговлей. Прибывшие в храм полицейские потребовали у настоятеля и трех монахов сдать анализы мочи. Согласно поступающим сообщениям, полиция действовала на основании агентурной информации.
Местные жители выражают крайнюю обеспокоенность – с их точки зрения, они остались без заступников перед высшими силами. Власти обратились к буддистскому духовенству, чтобы то направило в обитель других монахов.NEWSru.co.il