В Таиланде опустела буддистская обитель

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Буддистская обитель, расположенная на севере Таиланда, осталась без монахов после того, как все они, включая настоятеля, дали положительный тест на метамфетамин. Власти провинции Пхетчабун сообщили, что их принудительно направили в реабилитационную клинику.

В Таиланде проходит кампания по борьбе с наркоторговлей. Прибывшие в храм полицейские потребовали у настоятеля и трех монахов сдать анализы мочи. Согласно поступающим сообщениям, полиция действовала на основании агентурной информации.