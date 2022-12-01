Ландсбергис примет участие в Совете министров ОБСЕ в Лодзи

Ландсбергис выступит на пленарном заседании Совета министров и примет участие в дискуссии во время ужина о том, как обеспечить эффективность принятия решений ОБСЕ, укрепить мандат и доверие организации, выполняя общие обязательства сторон.

Литовская делегация также примет участие в мероприятиях по обсуждению ответственности России за военные преступления в Украине и ситуацию с правами человека в Беларуси.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено