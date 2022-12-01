Ландсбергис примет участие в Совете министров ОБСЕ в Лодзи

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис примет участие в заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в польском городе Лодзь в четверг.
Министры иностранных дел стран-участниц ОБСЕ встретятся впервые с начала агрессии России против Украины, сообщил МИД Литвы.
Ландсбергис выступит на пленарном заседании Совета министров и примет участие в дискуссии во время ужина о том, как обеспечить эффективность принятия решений ОБСЕ, укрепить мандат и доверие организации, выполняя общие обязательства сторон.
Литовская делегация также примет участие в мероприятиях по обсуждению ответственности России за военные преступления в Украине и ситуацию с правами человека в Беларуси.
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