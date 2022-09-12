Как будут экономить энергию в странах Европы на уровне потребителей

Германия

Жители Германии начали экономить электричество уже с середины июня. Правительство страны первым подало пример своим гражданам — оно полностью отключило ночное освещение фасада своего здания, подсветку представленных в нём произведений искусства и фонтаны, а также систему кондиционирования, кроме помещений, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда.

Также этой осенью и зимой в Германии вступят в силу более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов. Кроме того, здания, памятники и рекламные объекты не должны подсвечиваться в ночное время. В ряде городов жители останутся без посещения общественных бассейнов, а в Аугсбурге даже отключат часть светофоров.

Испания

Согласно закону, принятому Мадридом, общественные здания, кинотеатры, рабочие места и гостиницы не могут охлаждаться в жаркий период ниже 27 градусов, а зимой обогреваться выше 19 градусов. Всё освещение, которое не считается критически важным, должно быть выключено после 22:00. Для того, чтобы сократить потребление энергии в офисных зданиях, больше сотрудников будут переводить на работу из дома.

Италия

Так же, как и в Испании, итальянцам запрещено в жару охлаждать общественные здания ниже 27 градусов, а зимой допускается обогрев максимум до 19 градусов. В случае несоблюдения этих мер правительство Италии намерено наказывать штрафами до 3000 евро.

Латвия

Министерство экономики Латвии разработало руководство, согласно которому, многие госучреждения будут работать полностью удалённо один или несколько дней в неделю. Для снижения потребления тепла в госучреждениях планируется снизить температуру в отопления на 2 градуса и отключить горячую воду в помещениях и зданиях, где это возможно.

В рижских школах, детских садах и других муниципальных учреждениях температура в помещениях должна быть не выше 20,5 градуса днём и не выше 16 градусов по ночам и в выходные. Также предлагается снизить мощность освещения уличных фонарей на тех улицах, где это возможно, а на остальных отключить каждый второй фонарь.

Швейцария

Согласно решению властей Швейцарии, в помещениях, которые отапливают газом, не должно быть теплее 19 градусов, а вода не должна быть горячее 60 градусов. Запрещается нагревать сауны, бассейны, а также использовать инфракрасные обогреватели.

Нарушитель получит штраф в размере до 180 дневных ставок (в среднем от 30 до 3000 евро). А в случае умышленных действий может грозить тюремное заключение сроком до трёх лет.

Франция

Во Франции правительство предполагает регулирование температур в общественных зданиях и запрет на световую рекламу с 1 до 6 часов утра. Также население страны призывают помочь экономить электроэнергию: например, люди должны по возможности мыть тарелки и чашки вручную, а посудомоечную машину советуют использовать только один раз в день.

Эстония

Как писал ранее портал Tribuna.ee, правительство Эстонии признаёт, что предстоящий отопительный сезон будет трудным для всех. Министерство экономики и коммуникаций подготовило для жителей страны памятку с советами, как можно экономить электричество на бытовом уровне.

В частности, рекомендуется гладить одежду лучше сразу в большем количестве, разогревать еду в микроволновой печи, а не электрической, зимой можно повесить на окна более плотные шторы, выходя из комнаты, не забывать выключать свет.