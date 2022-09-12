В Украине будет построен завод по производству Bayraktar

Турецкая оборонная компания Baykar продолжает работу над проектом создания центра по производству и модернизации беспилотных летательных аппаратов в Украине. Макет будущего завода в Украине уже готов. Строительство объекта начнется в конце 2023 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинское издание Defence Express, предполагается, что общая площадь центра в Украине составит более 30 тысяч квадратных метров, а численность задействованных здесь украинских инженеров и технических работников превысит 300 человек.