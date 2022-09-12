В Тайване с визитом находится вице-министр экономики Литвы, обсудит сотрудничество

Как сообщили BNS в Литовском агентстве инноваций, вместе с его представителями в Тайвань с бизнес-миссией отправились 17 компаний, представляющих лазерную и биотехнологическую отрасли.

«Целью визита является активизация и развитие экономического сотрудничества между Литвой и Тайванем, поощрение установления деловых партнерских отношений. Инновационное агентство также подпишет меморандум с Тайваньским советом по развитию внешней торговли (TAITRA)», — сообщили BNS в агентстве.

Участники бизнес-миссии посетят выставку полупроводниковых технологий и микроэлектроники Semicon Taiwan. Литовские компании также посетят Китайскую ассоциацию международного экономического сотрудничества (CIECA), где представят и обсудят важные вопросы.

Запланировано также посещение Национального исследовательского парка биотехнологий (NBRP), где делегация ознакомится с созданными и представленными ими инновациями.

Деловая миссия на Тайване запланирована до пятницы.

Дата открытия литовского представительства неясна

Решение об открытии тайваньского представительства в Вильнюсе и литовского представительства на Тайване вызвало ожесточенный спор с Китаем, который считает демократический остров своей территорией и намерен когда-нибудь вернуть его, а если потребуется, то и силой.

Этот визит продемонстрировал «дух взаимной поддержки и солидарности между Тайванем и Литвой как верными партнерами на фронте демократии», говорится в заявлении Министерства иностранных дел Тайваня.

Делегация из 28 человек из Литвы, состоящая из правительственных чиновников и представителей технологического сектора, приземлилась в Тайбэе в минувшие выходные, сообщило министерство, но никакой дополнительной информации об открытии литовского представительства в Тайбэе не поступало.

Заместитель министра экономики и инноваций Литвы Йовита Нелюпшене сообщила BNS в прошлом месяце, что это представительство должно начать свою деятельность в понедельник.

Однако, Паулюс Лукаускас, назначенный главой литовского представительства, которое планируется открыть на Тайване, не прокомментировал запланированное открытие на торговом мероприятии, организованном в понедельник для прибывшей делегации.

Коммунистическая партия Китая крайне критически относится к любой дипломатической поддержке Тайваня, которая может придать острову видимость международной легитимности, и все острее реагирует на визиты западных официальных лиц и политиков.

Тайвань официально признан только 15 странами, но остров поддерживает торговые и де-факто дипломатические отношения со многими странами.

В прошлом году Литва разрешила острову открыть в стране представительство под с использованием корня слова Тайвань. Этот шаг вызвал недовольство Пекина — он ограничил отношения с Вильнюсом и заблокировал литовский экспорт. В результате Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в начале этого года.

Пекин также гневно отреагировал на визиты западных делегаций на Тайвань и организовал массовые военные учения в знак протеста против визита спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в прошлом месяце.

Многие европейские страны также усилили свою поддержку Тайваня в последние годы, а вторжение России в Украину усилило опасения, что Китай может сделать то же самое со своим соседом.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено