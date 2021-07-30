Как подготовиться к осенней волне, наслаждаясь морскими волнами?

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

Наслаждаясь волнами Балтики или отдыхом на берегах литовских озер, меньше всего хочется думать о будущих волнах пандемии и осенних карантинах. Однако текущие тенденции вакцинации и опыт прошлого года показывают, что об этом необходимо говорить, а также готовиться к третьей волне пандемии.

На фоне снижения заболеваемости и смертности от коронавируса практически до нуля создается ложное и опасное чувство спокойствия, будто все в прошлом. Тем не менее нынешняя ситуация как дежа вю — прошлым летом маски тоже оставались дома, люди так же наслаждались напитками в переполненных барах, массовыми мероприятиями и неограниченной социализацией.

Казалось, жизнь снова вернулась на круги своя. Правда, тогда победа и радость были недолгими, мы закончили год рекордной волной коронавируса и почти рекордным количеством избыточных смертей.

Нынешняя ситуация отличается от прошлогодней одним важным аспектом: у нас уже есть безопасные, эффективные и, что самое главное, доступные для всех вакцины. Однако быстрое распространение дельта-вируса на Африканском континенте, в России и других странах показывает, что глобальная пандемия еще не преодолена, а невакцинированное население остается крайне уязвимым.

Долгое время Литва по темпам вакцинации была одной из ведущих стран Европейского союза. К сожалению, менее половины населения страны получило хотя бы одну дозу вакцины, и это не из-за отсутствия вакцин — у нас более 700 000 неиспользованных доз. Если в мае первую дозу вакцины в день получали около 15 тысяч человек, сейчас их в день меньше 4 тысяч.

Замедления темпов вакцинации можно было ожидать, но этого не должно было произойти до тех пор, пока не достигнута планка в 50% привитых жителей. В результате возрастает вероятность повторения прошлогоднего сценария. В этих условиях правительство должно уже сегодня сделать три четких послания — бизнесу, всем ответственным гражданам и скептикам.

Послание для бизнеса заключается в том, что, пока вакцины защищают от коронавируса и его мутаций, еще одного карантина не будет. Неизвестность того, какие виды деятельности могут быть ограничены и по каким причинам, может излишне сдерживать инвестиции, создание рабочих мест и рост заработной платы. Решения о закрытии магазинов, учитывая их площадь и наличие отдельных входов, всегда были субъективными, поэтому сейчас нужно пообещать, что сможем обойтись без них.

Аналогичное сообщение должно быть обращено ко всем гражданам, которые заботятся о собственном здоровье и здоровье других, — дети будут посещать детские сады, ученики будут учиться в школе, все, кто может и хочет работать, будут работать, а не просить социальное пособие в несколько сотен евро. Государству на расходы не потребуются дополнительные миллиарды, не будет увеличиваться долговая нагрузка, и она не ляжет на плечи нынешних и будущих налогоплательщиков.

Но самое важное сообщение правительства должно дойти до скептиков. Мы слышим всевозможные предложения о том, как стимулировать вакцинацию, — это дополнительный выходной, лотереи и другие финансовые стимулы для тех, кто прошел вакцинацию, дополнительные миллионы на социальную рекламу.

К сожалению, когда наука в рекордно короткие сроки предлагает безопасные и эффективные вакцины, на пути возникло неожиданное препятствие — элементарные пробелы в грамотности и критическом мышлении. Большая часть жителей игнорирует информацию и доказательства из заслуживающих доверия научных источников, а вместо этого верит в теории заговора, шарлатанов и мифы.

Департаменту статистики следует начать публиковать информацию о том, какая доля больных, госпитализированных и умерших не была вакцинирована. Такая информация, иллюстрирующая преимущества вакцин для спасения жизней, помогла бы гораздо больше, чем реклама с громкими лозунгами и просьбами.

Просьбы, уговоры, социальная реклама и прочая морковка больше не работают, поэтому есть более радикальные, но разумные предложения: государство не может и не должно нести полное финансовое бремя спасения гражданина, если этот гражданин отказался от бесплатных профилактических прививок.

Даже если правительство не найдет юридических и моральных полномочий переложить бремя на тех, кто не защищает себя и других, оно должно дать четкий сигнал о том, что государство больше не будет брать займы, предприятия не прекратят работать, не будут откладываться инвестиции, не будет увольнений, работники не пойдут просить пособия, ученики будут посещать школы и не будут жертвовать своим будущим ради тех, кто не хочет помочь даже себе.

Отказ от очередного карантина может снова привести к чрезмерной смертности. Определение стоимости жизни и анализ рентабельности в такой ситуации всегда будет сложной и зачастую жуткой задачей.

И все же нужно задать эти неудобные вопросы: спасая жизни отказавшихся от вакцинации, должны ли мы принести в жертву тех, кто не дождется необходимых операций, должны ли страдать те, у кого не будет вовремя диагностирован рак? Должны ли мы рисковать всеми остальными членами общества, которые будут страдать от стресса и болезней, которые он вызывает? Можем ли мы пожертвовать целым поколением учеников, которые не получат адекватных образовательных услуг?

Возможно, в третий раз нам повезет — большая часть вакцинированных граждан, небольшая плотность населения и приобретенные привычки мыть руки и не целоваться с незнакомцами помогут предотвратить новую волну пандемии и чрезмерных смертей. Однако, если это не сработает, следует признать, что в этот раз цену должны заплатить те, кто сможет винить только себя. Государство сделало все возможное, чтобы минимизировать количество умерших, и теперь эстафету необходимо передать под личную ответственность каждого гражданина.

Д-р Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank