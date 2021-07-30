Просьбы об убежище не успевают рассматривать

Nuotrauka BFL/Saulius Žiūra

Департамент миграции по причине большой нагрузки сейчас не способен рассмотреть просьбы об убежище в течение десяти дней, заявила руководитель учреждения Эвелина Гудзинскайте в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, в данный момент рассмотрения в парламенте ожидают 650 прошений от мигрантов, которые незаконно пересекли государственную границу.

«Из-за возросшего потока мы в десять дней никак не укладываемся, в данный момент эти решения принимаются в течение месяца», – сказала Э. Гудзинскайте.

По ее словам, до сих пор департамент рассматривал более 200 просьб о предоставлении убежища – в 140 случаях были приняты решения отказать в убежище.

«Рассмотрение еще около ста прошений было прекращено, поскольку не было возможности связаться с просителем убежища», – заявила глава департамента.

По ее словам, если прошение не будет рассмотрено в течение десяти дней, то это будет считаться процедурным нарушением, однако прошение и далее будут рассматривать.

Э. Гудзинскайте также подчеркнула, что десять дней – это срочная процедура, предназначенная для очевидно необоснованных заявлений. Если случай нужно оценивать более внимательно, реализуется общая процедура, которая длится шесть месяцев.

Департамент миграции, готовясь к возросшему числу просьб об убежище, объявил конкурс на отбор 56 работников.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ