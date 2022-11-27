Как получить компенсацию

— Если я хочу заменить печь на электрический или газовый котел и изменить таким образом способ отопления своего жилого пространства, необходимо ли в таком случае в обязательном порядке зарегистрировать факт изменения в Центре регистров?

— В том случае, если измененный способ отопления уже зарегистрирован в Центре регистров, подавать дополнительные документы не нужно, поскольку работники самоуправления видят это в своей информационной системе. Однако, если вы изменили способ отопления и еще не зарегистрировали его официально, это не мешает вам претендовать на компенсацию расходов на отопление – в таком случае вы должны дополнительно подать документы, доказывающие изменение способа отопления (например, монтаж теплового оборудования).

— Обязан ли обращающийся за компенсацией расходов на отопление жилого пространства, если его жилье отапливается твердым топливом (например, дровами), подать документы, подтверждающие факт их приобретения?

— Жители, обращающиеся за компенсациями расходов на отопление за использованное твердое топливо, например, дрова, не обязаны подавать документы (счета-фактуры), подтверждающие факт их приобретения. Но в отдельных случаях муниципалитеты, стремясь избежать возможных злоупотреблений, могут попросить вас представить документы, подтверждающие факт покупки. Например, в том случае, если собственник жилья владеет лесом и использует для отопления помещений собственные дрова и продукты древесины, то есть не терпит убытков.

— Могу ли я получить компенсацию, если отопление дома геотермальное?

— Да, можете. Если в жилом пространстве установлено геотермальное отопление, но нет учета потребления электроэнергии для отопления помещений (нет отдельных приборов для учета), то для расчета суммы компенсации учитывается общее количество потребленной в жилище электроэнергии. А конкретная сумма компенсации расходов на отопление рассчитывается с учетом площади жилья, количества совместно проживающих людей, их фактических доходов и фактических расходов на отопление жилья согласно нормам энергопотребления.

— Почему нужно подавать справку о доходах, если данные можно получить из Государственного фонда социального страхования Содры?

— В Содре показывается информация о страховых доходах того или иного лица. Для получения денежной социальной помощи учитывается доход «на руки». Для этого запрашивается справка о выплаченной заработной плате. В случае индивидуальных предпринимателей доход рассчитывается согласно собственным записям самозанятого о доходах и расходах за счет индивидуальной деятельности. У Содры нет данных о доходах от индивидуальной деятельности за три месяца, предшествующих подаче заявки.

— Могут ли самозанятые лица также получить компенсацию за расходы на отопление и воду?

— Да, могут. Для индивидуальных предпринимателей возмещение расходов предоставляется без необходимости подачи ежегодной декларации о доходах. Пособие рассчитывается на основе дохода, который самозанятое лицо указывает при подаче заявки на получение денежной социальной помощи, представляя записи о доходах и расходах самозанятого лица. Обычно оценивается доход за три месяца, предшествующих подаче заявления.

— Можно ли получить пособие на отопление для двух жилых помещений, например, если у супругов разные заявленные места жительства?

— В этом случае компенсация распространяется только на одно жилье. Если супруги задекларированы в отдельных квартирах, то при подаче заявления на компенсацию необходимо выбрать одну из квартир, за которую вы хотите получить компенсацию.

— Может ли быть предоставлена компенсация, если лица заявляют о своем проживании в жилище, фактически не проживая в нем?

-Компенсация предоставляется путем оценки доходов и расходов на содержание всех лиц, декларирующих свое проживание в жилье или арендующих жилье (арендаторы освобождаются от требования декларирования в арендованной квартире). Если лицо заявляет о своем проживании в жилом пространстве, но фактически не проживает в нем, администрации самоуправлений имеют право после проверки условий проживания семьи и составления акта проверки условий проживания не предоставлять компенсацию этому лицу и определить право на компенсацию для остальных несущих убытки лиц, заявивших о своем проживании в этом жилище.

В том случае, если лицо, заявившее о своем проживании в жилом помещении, фактически не проживает в нем, а арендует жилое помещение в другом месте и заключило с арендодателем письменный договор аренды, который был зарегистрирован в Центре регистров, его право на компенсацию в жилом помещении заявленного проживания не устанавливается.

— Может ли быть предоставлена компенсация, если люди декларируют свое проживание в нежилом здании?

— Возмещение расходов на отопление и водоснабжение доступно для жилой недвижимости. Если люди проживают в нежилом здании (например, в садовом домике), муниципалитеты имеют право оценить фактическую ситуацию в индивидуальном порядке и предоставить компенсацию в порядке исключения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ