Тенденции в пенсионной сфере

Рассчитывается, что средняя пенсия по старости при необходимом стаже работы в следующем году увеличится до 575 евро с 510 евро в 2022 году, т.е. на 65 евро, или 12,7%. Общая часть пенсии увеличится примерно на 9 проц., а индивидуальная – почти на 15 проц. Как в этом, так и в 2023 году пенсии планируется индексировать путем увеличения базовой пенсии (9,02 %) и величины расчетной единицы, определяющей размер индивидуальной части пенсии (9,02%. + дополнительно 5,8%). С января этого года индивидуальная часть пенсии увеличилась на 12,71%, общая часть – на 8,47%, а с июня пенсии выросли еще на 5%.

«Мы последовательно движемся к цели укрепления взаимосвязи между взносами и выплатами, постепенно переходя от нынешнего соотношения 60/40 к 50/50, которое планируется достичь к 2030 году. Ожидается, что в 2023 году это соотношение составит 56/44. Человек, приобретший стаж больше необходимого, получит пропорционально большую общую часть пенсии, а лицо, которое платит более высокие взносы, получит большую индивидуальную часть пенсии», — сказала министр.

Пенсии социального страхования получают 610 тыс. лиц, достигших пенсионного возраста, и 151 тыс. лиц с инвалидностью.

В этом году пенсионный возраст для женщин в Литве составляет 63 года и 8 месяцев, а для мужчин – 64 года и 4 месяца. Департамент статистики подсчитал, что в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни 65-летних жителей Литвы составила 16,11 года. Женщины этого возраста, вероятнее всего, еще проживут около 18 лет, в то время как мужчины – всего 13 лет.

Доля населения старшего возраста увеличивается, все меньше людей трудоспособного возраста, которые бы зарабатывали пенсию для сеньоров, таковы тенденции практически во всех европейских странах. Для поддержания стабильной пенсионной системы и обеспечения того, чтобы в будущем пенсии составляли большую часть прежней заработной платы, Литве необходимо повысить пенсионный возраст. Таковы рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития. Эксперты считают, что пенсионный возраст в Литве может быть повышен до 67 лет. Европейская комиссия рекомендовала Литве продлить срок трудоспособного возраста до 72 лет к 2040 году. Эксперты отмечают, что увеличение пенсионного возраста должно проводиться в комплексе с мероприятиями по приспособлению людей старшего возраста к рынку труда.

В настоящее время в семи странах ОЭСР существует автоматическая связь между пенсионным возрастом и ожидаемой продолжительностью жизни. Это Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Италия, Нидерланды и Португалия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ